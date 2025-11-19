Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Θυμίζεται ότι στη δίωξη που τους ασκήθηκε περιλαμβάνεται σωρεία κατηγοριών.

Η ποινική δίωξη σε βάρος τους, για κακουργήματα και πλημμελήματα αφορά: εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.