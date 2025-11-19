Έφυγε από τη ζωή η 78χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί στον δρόμο που οδηγεί προς το ΠΑΓΝΗ.

Από υλικό κάμερας ασφαλείας φαίνεται το όχημα να παρασύρει την άτυχη γυναίκα, εκτινάσσοντάς τη στον αέρα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα αρκετά μέτρα μακριά από τη σύγκρουση.

Οι αυτόπτες μάρτυρες, περαστικοί και επαγγελματίες της περιοχής, περιέγραψαν τα σοκαριστικά δευτερόλεπτα που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια τους, τη στιγμή που η γυναίκα διέσχιζε κάθετα τον δρόμο.