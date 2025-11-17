Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από το εσωτερικό του σπιτιού του επιχειρηματία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας με ήχο τις σφαίρες που χτύπησαν τα τζάμια από την μαφιόζικη επίθεση στην Ρόδο, ενώ μέσα βρίσκονταν ο ίδιος και η οικογένειά του.

Το βίντεο δημοσίευσε η Ροδιακή.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, να αναλύουν λεπτό προς λεπτό το υλικό των καμερών, όχι μόνο από την οικία του επιχειρηματία, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή.

Από το υλικό που βρίσκεται στα χέρια των διωκτικών αρχών οι έρευνες επεκτείνονται όχι μόνο στην συγκεκριμένη νύχτα, αλλά και μέρες πριν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν και κατά πόσο ο δράστης ή οι δράστες που πάτησαν τη σκανδάλη, είχαν επισκεφθεί ξανά το χώρο ή γνώριζαν την περιοχή.

Οι αστυνομικοί της Ρόδου μετά από έρευνες που έκαναν στο σημείο εντόπισαν 14 κάλυκες.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα προειδοποιητικό χτύπημα, καθώς οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι μπροστά από την εξώπορτα της οικίας.