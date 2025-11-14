Ένα μαφιόζικο χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία στη Ρόδο κάνοντας τις Αρχές του νησιού να τεθούν σε συναγερμό. Στόχος ήταν γνωστός επιχειρηματίας.

Οι άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν τα τζάμια της οικίας του επιχειρηματία, την ώρα που βρισκόταν εντός η οικογένειά του.

Βρέθηκαν 14 κάλυκες

Οι αστυνομικοί της Ρόδου μετά από έρευνες που έκαναν στο σημείο εντόπισαν 14 κάλυκες.

Επίσης έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα προειδοποιητικό χτύπημα, καθώς οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι μπροστά από την εξώπορτα της οικίας.