Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες έστειλαν ένα σκληρό «μήνυμα» σε γνωστό επιχειρηματία της Ρόδου τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Το περιστατικό, που εκτιμάται πως ήταν προειδοποιητικού χαρακτήρα και ευτυχώς δεν είχε θύματα, σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί στην περιοχή όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης γνωστών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν στοχεύοντας το σπίτι και, απομακρυνόμενοι, ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο του οικήματος.

Η ενέργεια προκάλεσε τρόμο στους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι ξύπνησαν από τους διαδοχικούς πυροβολισμούς. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Αστυνομία της Ρόδου για τη συλλογή πειστηρίων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 14 κάλυκες διάσπαρτους στον κήπο του σπιτιού και κατάσχεσαν το μαύρο στεφάνι για περαιτέρω έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», ο επιχειρηματίας είχε μόλις δύο ημέρες που είχε επιστρέψει στο νησί από ταξίδι. Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο δράστης ή οι δράστες είχαν εξασφαλίσει πληροφορίες τόσο για το ταξίδι όσο και για την άφιξη του στόχου τους, ώστε να επιλέξουν την ιδανική στιγμή για την εκτέλεση της πράξης τους.

Την εξιχνίαση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, η οποία εξετάζει όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για τον εντοπισμό των αυτουργών.