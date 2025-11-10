Θύμα άγριου bullying έπεσε ένα κορίτσι με αυτισμό σε ηλικία 11 ετών, όταν μια συμμαθήτρια τη διέσυρε με γυμνές της φωτογραφίες που δημιούργησε, ενώ η υπόθεση είναι σε εξέλιξη ακόμη και σήμερα.

Πιο αναλυτικά, η κοπέλα σήμερα είναι 19 ετών, αλλά η υπόθεση της είναι σε εξέλιξη στις δικαστικές αίθουσες.

Πριν χρόνια σε ηλικία 11 ετών την ημέρα του αγιασμού γνώρισε ένα κορίτσι στο σχολείο της. Η ανήλικη ζήτησε να γίνουν φίλες και την τράβηξε φωτογραφίες, δίνοντας έμφαση στο πρόσωπό της. Λίγες μέρες αργότερα δημιούργησε ένα ψεύτικο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εικόνα της 11χρονης και διακινούσε ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού που μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», έμαθε την αλήθεια λίγο πριν σημειωθεί η τραγωδία.

«Την προλάβαμε πριν την αυτοκτονία. Το έμαθα από την κολλητή της, ήθελε να αυτοκτονήσει δεν άντεχε άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Έτσι, συγκεντρώνοντας όσα στοιχεία μπορούσε απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. «Ο εισαγγελέας τους χάιδεψε», είπε η μητέρα, προσθέτοντας ότι λίγο μετά δημιουργήσαν δύο νέα ψεύτικα προφίλ με φωτογραφίες της κόρης της.

Μάλιστα, μετά από αυτές τις εξελίξεις, η μητέρα της ανήλικης φέρεται να απείλησε την 11χρονη για να σταματήσει η διαδικασία. «Ξέρεις τι πας να κάνεις; Θα μπλέξεις, θα σε καταστρέψω».

Έτσι, απευθύνθηκε ξανά στη Δικαιοσύνη, με δύο ακόμη άτομα -ενήλικα τα συγκεκριμένα- να κατηγορούνται για την υπόθεση που είναι σε εξέλιξη ακόμα και σήμερα, αφού τον Φεβρουάριο έγινε το πρώτο δικαστήριο. «Κατέστρεψαν το παιδί μου», είπε η μητέρα, τονίζοντας ότι αναζητά τη δικαίωση.