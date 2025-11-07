Θύμα απόπειρας ληστείας υπό την απειλή μαχαιριού έπεσε ένας 20χρονος μέσα στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, από έναν 17χρονο ο οποίος ζητούσε τα χρήματά του.

Η αντίδραση όμως του 20χρονου υποχρέωσε τον ανήλικο να τραπεί σε φυγή και αφού ειδοποιήθηκε η αστυνομία ακολούθησε η σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, ενώ εκτός από τον 17χρονο, συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.