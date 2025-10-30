Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Λεχαινά Ηλείας, όπου ένας 16χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ανήλικο που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος μέσα στο κατάστημα.

Ο νεαρός, αφού παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης, μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου για νοσηλεία και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία, ωστόσο το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους.

Μετά το συμβάν, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος δύο ανδρών, του ιδιοκτήτη και ενός υπαλλήλου του καταστήματος, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ θα ενημερωθούν και οι αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων η Δημοτική Αρχή και η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περαιτέρω διερεύνηση και τις προβλεπόμενες ενέργειες.