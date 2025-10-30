Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον 13χρονο γιο του το βράδυ του Σαββάτου μετά τον ξυλοδαρμό του στην περιοχή του Μοσχάτου περιέγραψε ο πατέρας του ανήλικου. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη 6 ανηλίκων για την άγρια επίθεση, ενώ σύμφωνα με τον πατέρα, στην Ασφάλεια του είπαν ότι κάποιοι είναι γνωστοί σαν συμμορία 183.

«Το Σάββατο περίπου 19:40 και ενώ εγώ βρισκόμουν εκτός Αθηνών με καλεί ο γιος και μου λέει “μπαμπά, με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα. Δεν έχω μπαταρία, τι κάνω;”. Εγώ του λέω: “σε βλέπω από το GPS, μείνε εκεί που είσαι”», περιέγραψε ο πατέρας στον ΣΚΑΪ. Όπως επισήμανε ακόμη, «το παιδί είχε χτυπηθεί άσχημα από 15 παιδιά άλλης ηλικίας. Δεν τα γνώριζε. Καμία κόντρα».

«Ήταν στην παρέα τους μια κοπέλα, της φώναξε ο γιος μου κάποιο υποκοριστικό και πετάχτηκε κάποιος από αυτούς και του είπε “σε μένα το λες αυτό, θα δεις τι θα συμβεί” αν και το παιδί του είπε ότι “δεν το είπα για σένα”», είπε για το πώς ξεκίνησε το επεισόδιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό έγινε σε παρκάκι στον σταθμό του Μοσχάτου.

Το παιδί «το χειρίστηκε ψύχραιμα, δεν σήκωσε χέρι σε κανέναν, μου είπε “μπαμπά δεν ήθελα να το συνεχίσω, προστατεύτηκα με τα χέρια με χτυπούσαν στο κεφάλι και το σώμα”».

Ο πατέρας εξήγησε ότι «ήταν παιδιά από άλλα σχολεία. Μου είπαν στην ασφάλεια ότι κάποιοι είναι γνωστοί σαν συμμορία 183 από τον Ταχυδρομικό Κώδικα του Μοσχάτου».

«Το παιδί έχει φοβηθεί, δεν θέλει να βγαίνει στο Μοσχάτο», υπογράμμισε ακόμη.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση αναφέρεται πως από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 26-10-2025, 6 ανήλικοι ηλικίας 14 και 15 ετών, οι οποίοι επιτέθηκαν σε 13χρονο με γροθιές και κλωτσιές σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικοι.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 25-10-2025, οι 6 κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους 9 συνομηλίκους τους προσέγγισαν τον 13χρονο σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου και αφού τον έριξαν στο έδαφος, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 6 κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της 26-10-2025, στην περιοχή του Μοσχάτου.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητας που επέδειξαν οι κατηγορούμενοι, αποτελεί το γεγονός πως μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης σε βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.