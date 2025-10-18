Δύο ημέρες μετά την αποβολή μαθητών, για αγοραπωλησία αεροβόλου όπλου στο προαύλιο σχολείου στο Ηράκλειο της Κρήτης, με εντολή εισαγγελέα αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στα σπίτια των ανηλίκων.

Στο ένα σπίτι, μάλιστα, βρισκόταν ο 15χρονος που θα έδινε 30 ευρώ για να αποκτήσει το αεροβόλο από τον συνομήλικό του και ο αδερφός του.

«Φοβήθηκε με αυτό που έγινε και με αυτό που έγινε σήμερα, δηλαδή, με την αστυνομία. Έπρεπε να βγάλουν καταρχήν τα παιδιά έξω. Εφόσον είναι 15 χρονών έπρεπε με συνοδεία να βγει έξω και μετά να ψάξουν. Ενώ αυτοί μπήκαν έτσι: μπουμ, μπουμ, μπαμ, μπαμ», είπε ο πατέρας του.

Μόνο το πρώτο 8μηνο του 2025 έχουν γίνει 6.207 συλλήψεις ανηλίκων, ενώ μόλις την τελευταία εβδομάδα έχουν σημειωθεί περισσότερα από 10 περιστατικά ενδοσχολικής βίας.

Παράλληλα, διαπιστώνεται πως η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου μέσα στα σχολεία, δεν εφαρμόζεται πάντα.

«Και μέσα στην τάξη χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και στα διαλλείματα. Είναι απλά ποιος θα το κρύψει καλύτερα».