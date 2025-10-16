Βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbeast καταγράφει τη στιγμή που ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, πέφτει πάνω σε κατάστημα στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, στις 04:25, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Ο 24χρονος οδηγός φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να πέφτει με το αυτοκίνητό του πάνω σε κατάστημα ΕΛΤΑ, αλλά και σε καφετέρια, προκαλώντας φθορές στις βιτρίνες.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Δεν συνελήφθη, ωστόσο του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος.

Στο αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη, διαπιστώθηκε πως οδηγούσε έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το όριο.