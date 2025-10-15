Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο πλαστικός χειρουργός που συνελήφθη χθες, Τρίτη, για τον ξυλοδαρμό 42χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως στη Δάφνη μετά από λογομαχία.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών έχει ασκήσει σε βάρος του πλαστικού χειρουργού ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα, τα οποία τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Ο κατηγορούμενος είχε αναφερθεί αρχικά ότι είναι πλαστικός χειρουργός. Ωστόσο, ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσε ότι δεν είναι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου, στα νότια προάστια.

Ο Γιώργος Μουκίδης, ο οποίος είναι και στενός φίλος του θύματος σημείωσε στην κάμερα του STAR: «Κλώτσαγε το αυτοκίνητό της, έριχνε μπουνιές στα τζάμια. Άνοιξε την πόρτα της και της κοπάνησε το κεφάλι της στο τιμόνι. Αυτός βιαζόταν και την έδειρε, επειδή πήγαινε με το όριο ταχύτητας του δρόμου. Αυτή δεν πήγαινε στην άκρη, πήγαινε με 50 χιλιόμετρα».

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βράδυ της Δευτέρας η 42χρονη γυναίκα κινούνταν με το όχημά της στην περιοχή της Δάφνης, όταν πίσω της βρισκόταν το αυτοκίνητο του γνωστού πλαστικού χειρουργού. Εκείνος φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή η 42χρονη κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα και όπως περιέγραψε η ίδια στην εκπομπή «Το Πρωινό» άρχισε να της κορνάρει επίμονα, να ανάβει και να σβήνει τα φώτα και να τη βρίζει. Σε έξαλλη κατάσταση, ο πλαστικός χειρουργός φέρεται να προσπέρασε το αυτοκίνητό της, να το ακινητοποίησε και να κατέβηκε έξω.

Σύμφωνα με το θύμα, την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά με μανία μέσα στο αυτοκίνητό της. Από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα φαίνεται ότι της λείπει τούφα μαλλιών.

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω στο σπίτι μου. Επειδή δεν έτρεχα και πήγαινα με 60 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, γιατί ήθελε να περάσει. Είχα ταραχτεί πάρα πολύ. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο. Βγήκε έξω από το αμάξι, με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου έδωσε μπουνιά στο αυτί μου. Με τόση μανία που είχε. Κακία έχει αυτός ο άνθρωπος. Χτύπησε το κεφάλι μου στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”. Μετά από λίγο πέρασε η αστυνομία και τον έπιασε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σοκαρισμένη πολύ, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πάρα πολύ άσχημα. Είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο», είπε η 42χρονη στον ΑΝΤ1.