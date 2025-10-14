Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στην περιοχή της Δάφνης, όταν γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε σε 42χρονη γυναίκα οδηγό, μετά από λογομαχία που είχαν στον δρόμο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό», η 42χρονη γυναίκα κινούνταν με το όχημά της, όταν πίσω της βρισκόταν το αυτοκίνητο του γνωστού πλαστικού χειρουργού. Εκείνος φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή η 42χρονη κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα και όπως περιγράφει η ίδια άρχισε να της κορνάρει επίμονα, να ανάβει και να σβήνει τα φώτα και να τη βρίζει. Σε έξαλλη κατάσταση, ο πλαστικός χειρουργός φέρεται να προσπέρασε το αυτοκίνητό της, να το ακινητοποίησε και να κατέβηκε έξω.

Σύμφωνα με το θύμα, την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά με μανία μέσα στο αυτοκίνητό της. Από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα φαίνεται ότι της λείπει τούφα μαλλιών.

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω στο σπίτι μου. Επειδή δεν έτρεχα και πήγαινα με 60 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, γιατί ήθελε να περάσει. Είχα ταραχτεί πάρα πολύ. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο. Βγήκε έξω από το αμάξι, με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου έδωσε μπουνιά στο αυτί μου. Με τόση μανία που είχε. Κακία έχει αυτός ο άνθρωπος. Χτύπησε το κεφάλι μου στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”. Μετά από λίγο πέρασε η αστυνομία και τον έπιασε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σοκαρισμένη πολύ, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πάρα πολύ άσχημα. Είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο», είπε η 42χρονη στον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο Γιώργος Μουκίδης, ο οποίος είναι και στενός φίλος του θύματος. «Εμένα με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα κλαίγοντας και μου είπε τι έγινε», ανέφερε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης. «Αυτή από αντίδραση του “έπαιξε” τα φώτα και αυτός σταμάτησε και της όρμηξε», πρόσθεσε ο Γιώργος Μουκίδης.

Ο πλαστικός χειρουργός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Η 42χρονη γυναίκα έχει οδηγηθεί στον ιατροδικαστή.