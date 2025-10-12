Ελεύθεροι, με απόφαση της Εισαγελέως Νάξου αφέθηκαν την Κυριακή 12/10 οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 6χρονου αγοριού σε πισίνα καταλύματος στη Σαντορίνη.

Η προανάκριση που αφορά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το μόλις έξι ετών παιδί από την Ινδία, συνεχίζονται.

Ο 33χρονος πατέρας του παιδιού συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας, όπως και ο διευθυντής του ξενοδοχείου αλλά και ο υπεύθυνος πισίνας, ο οποίος φαίνεται πως εκείνη την ώρα βρισκόταν σε άλλη πισίνα.

Η επί του πεδίου έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., όπως μεταδίδει η ΕΡΤ έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.