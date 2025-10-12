Νέα στοιχεία τα οποία αφορούν την τραγωδία που σημειώθηκε στη Σαντορίνη, όπου ένα 6χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου βλέπουν το «φως». Το παιδί από την Ινδία πνίγηκε ενώ διέμενε σε ξενοδοχείο μόνο με ενήλικες με τους γονείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών να επαναφέρουν τον 6χρονο στη ζωή κράτησαν πάνω από μία ώρα, χωρίς όμως δυστυχώς κάποιο αποτέλεσμα. Η ανάνηψη ξεκίνησε αμέσως στο σημείο με τη χρήση απινιδωτή και ΚΑΡΠΑ και συνεχίστηκε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο του νησιού.

Πρώτος έσπευσε να βοηθήσει το ανήλικο αγόρι ένας γιατρός που διέμενε στο ξενοδοχείο, ενώ στο σημείο άμεσα έσπευσαν και διασώστες του ΕΚΑΒ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες το 6χρονο αγόρι δεν ανταποκρινόταν, πιθανότατα επειδή είχε παραμείνει αρκετή ώρα μέσα στο νερό.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το πρωί του Σαββάτου οι γονείς και το παιδί έφαγαν πρωινό και λίγο μετά τις 11 κατέβηκαν από το δωμάτιο. Η μητέρα πήγε σε παραλία για να κολυμπήσει και ο πατέρας πήρε το παιδί, πηγαίνοντας στην πισίνα.

Εκεί κάποια στιγμή ο πατέρας βούτηξε να κολυμπήσει και το παιδί έφυγε, πηγαίνοντας σε κοντινή πισίνα μικρότερου βάθους (περίπου 1,4μ.).

Όταν ο πατέρας βγήκε από το νερό δεν είδε το αγόρι και τελικά μετά από αναζήτηση το εντόπισε στο πάτο της άλλης πισίνας.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Mega, παρότι στο χώρο υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι, κανείς δεν αντιλήφθηκε κάτι, μέχρι που ήταν αργά.