Επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 6 συλλήψεις μελών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, καθώς και 6 συλλήψεις λοιπών ατόμων για άλλα αδικήματα από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους.

Στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.