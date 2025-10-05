Ο φόβος και ο τρόμος γυναικών στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένας επιδειξίας ο οποίος πλησιάζει γυναίκες και τις παρενοχλεί.

Είναι λίγο μετά τις 9 το πρωί της περασμένης Τρίτης (30.09.2025), όταν ο επιδειξίας πλησιάζει τη νεαρή κοπέλα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης που είχε βάλει «στόχο». Η 32χρονη όπως κάθε πρωί έχει βγάλει βόλτα τα δύο της σκυλιά, λίγο πριν ξεκινήσει για την δουλειά της.

Βρίσκεται έξω από το 5ο λύκειο Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, όταν ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο, την πλησιάζει και κατεβάζει το παντελόνι του.

«Μπροστά στο σχολείο στεκόταν αυτός. Με κοιτούσε πολύ έντονα, όση ώρα εμείς προχωρούσαμε στο πεζοδρόμιο. Φυσικά δεν πλησίασε γιατί εγώ έχω δύο μεγάλα σκυλιά και κάποια στιγμή που εμείς ήμασταν μέσα στο παρτέρι και προχωρούσαμε ήρθε και αυτός προς τα εκεί, αλλά όχι πολύ κοντά και κάποια στιγμή τον είδα να κάνει κάποια κίνηση στο παντελόνι του, κατάλαβα ότι κατέβασε το φερμουάρ».

«Κατάλαβα ότι κατέβασε το φερμουάρ…»

Τότε, όπως κατήγγειλε σήμερα (05.10.2025) στις «Εξελίξεις Τώρα» η 32χρονη, ο επιδειξίας προχώρησε σε ασελγή πράξη.

«Ήμουν σοκαρισμένη. Προς το τέλος αποφάσισα να βγάλω το κινητό και να τον τραβήξω, ανέβασε το φερμουάρ και συνέχισε να περπατάει κανονικά. Σε όλη αυτή τη διάρκεια με κοιτούσε, είδε ότι είχα βγάλει το κινητό δηλαδή και τον τραβούσα, δεν είχαμε πάνω από δέκα μέτρα απόσταση, αλλά δεν έμοιαζε να έχει ενοχληθεί».

Κι όλα αυτά σε κεντρικό σημείο της πόλης, μπροστά σε σχολείο. Κι όμως τίποτα δεν φαίνεται να τον σταματά.

«Ακριβώς εκεί είναι η αυλή του σχολείου, σίγουρα είχε παιδιά έξω στην αυλή εκείνη την ώρα», τόνισε η καταγγέλλουσα.

Δυστυχώς, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι το μόνο.

Οι καταγγελίες γυναικών στις «Εξελίξεις», με επιδειξίες που σπέρνουν τον τρόμο, σοκάρουν.

«Πήγε να με σπρώξει και…»

Άλλη καταγγέλλουσα λέει:

«Ήμουν με δύο φίλες έξω και ενώ βρισκόμασταν στο κέντρο της πόλης είδαμε έναν άντρα γύρω στα 50-60. Ήταν σίγουρα σοκαριστικό και σίγουρα φοβηθήκαμε. Ο άντρας ξεντύθηκε εντελώς και αυνανιζότανε ακριβώς στο απέναντι πεζοδρόμιο».

Ακόμη μια γυναίκα περιγράφει πως πριν από λίγες μέρες ήρθε αντιμέτωπη με έναν άντρα, ο οποίος άρχισε να την κοιτά επίμονα, να κατεβάζει το παντελόνι του και να προχωράει στην απεχθή ασελγή πράξη.

«Αρχίζω αμέσως να του φωνάζω. Να λέω τι κάνεις εκεί, δεν ντρέπεσαι. Αντί να φύγει άρχισε να μου μιλάει χυδαία, να με χαρακτηρίζει βρωμιάρα. Έκανε κίνηση ότι θα με σπρώξει προς την Ακαδημίας. Αυτό ήταν εμένα το οποίο με έκανε να του πω ότι πάω στην αστυνομία».

Η απάντηση που έλαβε η κοπέλα; «Αν τολμήσεις να πας ρουφιάνα θα σε βιάζω μέχρι εκεί. Αυτές οι δυνάμεις δεν βρίσκονται εκεί για την προστασία μας. Δεν είχανε ένα βασικό πρωτόκολλο για το τι να κάνουμε σε ένα πολύ απλό και καθημερινό περιστατικό».