Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στην εκπομπή «Mega ΣΚ» με αφορμή το πρόσφατο συμβάν στη Φιλοθέη, στο οποίο ενεπλάκη ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Η κ. Δημογλίδου τόνισε πως σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούν μόνο υλικές ζημιές, οι εμπλεκόμενοι οδηγοί έχουν υποχρέωση να παραμείνουν στον τόπο του συμβάντος, να καλέσουν αμέσως το 100 ώστε να ενημερωθεί η αστυνομία και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με την ασφαλιστική τους εταιρεία για τις διαδικασίες αποζημίωσης.

Εξήγησε ότι η μη ειδοποίηση των αρχών αλλάζει τη νομική φύση του περιστατικού, καθώς σύμφωνα με τον νέο κώδικα, όταν κάποιος εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να ενημερώσει, ακόμη κι αν πρόκειται για ζημιές σε περιουσία, θεωρείται εγκατάλειψη και ενεργοποιείται η αυτόφωρη διαδικασία, που μπορεί να οδηγήσει σε σύλληψη.

«Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και ορίζει ότι ο ίδιος οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο και τις υλικές ζημιές πρέπει να ενημερώσει την αστυνομία και να παρέχει οποιαδήποτε δυνατή συνδρομή», υπογράμμισε η ίδια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά τον οδηγό που αποχωρεί από το σημείο, και ανέφερε ότι ο Β. Μπισμπίκης «σίγουρα δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές». «Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης της, συνεργάτης της ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή»

Όπως διευκρίνισε, το τηλεφώνημα έγινε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα της Φιλοθέης και όχι στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή της συνομιλίας.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή, η οποία δεν ήταν η ίδια εμπλεκόμενη στο τροχαίο, όπως ανέφερε, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο. Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός έχει εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα», εξήγησε.

Και συνέχισε: «Όταν μιλάμε για υλικές ζημιές εκεί επιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να αποχωρήσει ο οδηγός από το σημείο».

Η Τροχαία κατέγραψε το περιστατικό λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου και στη συνέχεια ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό τόσο του οδηγού όσο και του οχήματος. Σύμφωνα με την ίδια, η πρώτη ειδοποίηση προς τις αρχές προήλθε από κατοίκους της περιοχής.

Μαρακάκης: Γιατί να ταλαιπωρηθεί η αστυνομία δύο 24ωρα;

Στην εκπομπή μίλησε και ο νομικός Γιάννης Μαρακάκης που αποσαφήνισε τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε παρόμοια περιστατικά λέγοντας ότι «όταν συμβαίνει ένα περιστατικό επιλαμβάνονται οι αρχές και μετά την ενημέρωση των αρχών έρχεται κλιμάκιο της Τροχαίας και πολλές φορές άνθρωπος της ασφαλιστικής. Ακινητοποιείται το σύμπαν, αυτά που λέμε πάντα, δεν ακουμπάς τίποτα στο σημείο που έγινε το περιστατικό, δεν αλλοιώνεις δηλαδή τον τόπο. Δεν νοείται μετά από 24 ώρες να γίνεται μία διερευνητική ερώτηση στην αστυνομία για να δούμε τι θα κάνουμε, να κάνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι τους ντετέκτιβ. Γιατί δηλαδή να ταλαιπωρηθεί η αστυνομία δύο 24ωρα;»

Μπαλάσκας: Η «Μπισμπικιάδα» φαίνεται να φτάνει στο τέλος της

Νωρίτερα στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Σταύρος Μπαλάσκας αναφέρεται στο πρόσφατο τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, τονίζοντας τις σοβαρές συνέπειες της απερισκεψίας του. Ο Μπαλάσκας υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζει κανείς τα λάθη του και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του.

Στη συνέχεια, ο Μπαλάσκας επισημαίνει ότι η «Μπισμπικιάδα» φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, υποδηλώνοντας ότι η δημόσια εικόνα του Μπισμπίκη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και υπευθυνότητα από τους δημόσιους χαρακτήρες.