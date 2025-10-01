Τον εαυτό του κατηγορεί ο γιος της 62χρονης στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της κρυφά στον κήπο για να παίρνει τη σύνταξη και παρουσίαζε άλλες γυναίκες ως μητέρα της, ώστε να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Το Live News αποκάλυψε μέρος της κατάθεσης του νεαρού, με τον γιο της 62χρονης να αναφέρει ότι στο παρελθόν αναγκάστηκε να νοσηλευτεί, κάτι που πιστεύει ότι επιβάρυνε οικονομικά τη μητέρα του.

«Ήταν μεσημέρι, κοιμόμουν. Με πήρε η μάνα μου, ήταν με χειροπέδες. “Δεν θέλω να φοβηθείς. Θέλω να σου εξηγήσω ότι εγώ μάλλον θα κατηγορηθώ ότι έθαψα την γιαγιά μου ενώ έχει πεθάνει και θέλω να το διαχειριστείς”. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω ούτε να καταλάβω την πράξη. Νιώθω όμως ενοχές ότι τα δικά μου έξοδα μπορεί να την οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Νιώθω ότι στην πορεία της ζωής μου έχω δημιουργήσει οικονομικά βάρη».

»Εργαζόμουν στην Κρήτη. Έχει χρειαστεί να νοσηλευτώ σε καταστάσεις που απαιτούσαν πολλά χρήματα. Νοσηλεύτηκα 9 μήνες στην Θεσσαλονίκη στην αρχή στο Παίδων και μετά στο Διαβαλκανικό. Εγώ τότε κατάλαβα ότι απαιτήθηκε ένα μεγάλο ποσό. Ξέρω ότι υπήρχαν πολλές πιέσεις. Έρχονταν άνθρωποι ακόμα και όταν ζούσε ο παππούς μου, να ζητήσουν πίσω τα δανεικά. Ξέρω ότι η μητέρα μου είχε φτάσει σε ένα σημείο, που χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά. Κάθε φορά που προσπαθούσα να μάθω το χρέος, μου έλεγε η μάνα μου “είμαστε καλά, δεν θέλω να ασχοληθείς με αυτό”».

Τα προβλήματα υγείας και η ενδοοικογενειακή βία

Στην κατάθεσή της η 62χρονη ανέφερε πως τα πρώτα προβλήματα υγείας της μητέρας της ξεκίνησαν το 1997, ενώ μίλησε για τα προβλήματα υγείας του γιου της, αλλά και για την κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην σύζυγό της.

«Όλα άρχισαν το 1997. Οι θεραπείες της μητέρας μου ήταν κοστοβόρες. Έχασε το ένα της μάτι, μετά το άλλο. Το 1997 κάνω το παιδί. Χάρηκαν πολύ. Όταν ο γιος μου ήταν 1,5 έτους, εμφανίστηκε το πρόβλημα υγείας του. Ο πρώην σύζυγός μου ήταν τοπογράφος. Δεν στερούμασταν. Ήμασταν καλά. Μετά το παιδί άρχισε να εμφανίζει αλλεργίες. Τον Σεπτέμβριο του 2000 μαύρισε. Σε δύο μέρες είχε μαυρίσει παντού».

«Μας είπαν ότι αυτό είναι αυτοάνοσο. Από εκεί και μετά σταμάτησε να βοηθάει. Ξαφνικά, μια μέρα, σαν να κατέβασε τον διακόπτη. «Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον ταξιτζή». Δεν ήθελε ένα παιδί άρρωστο. Καθόταν μέσα στο σπίτι, κοίταγε το ταβάνι. Δεν έδινε τίποτα. Τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Δύο μέρες νοσηλείας 2.000 ευρώ. Τα έδωσε και μετά τα ζήτησε πίσω».

«Όταν κοιμόταν το παιδί, είχε πολλές εκρήξεις. Δεν μιλούσα. Είχα καλέσει αστυνομία πολλές φορές. Έβλεπαν τα αίματα. Το 2003 έκανα ασφαλιστικά μέτρα για να φύγω. Έγιναν πολλά δικαστήρια και η διατροφή ήταν 400 ευρώ τον μήνα. Δεν τα έδινε. Όταν υπάρχει ένα αλλεργικό σοκ και πρέπει να πας στο Παίδων με 170 ευρώ και 130 να σε φέρουν, δεν έχεις τον χρόνο να ψάξεις τον πρώην», είπε όταν ρωτήθηκε γιατί προτίμησε να απευθυνθεί σε τοκογλύφο αντί στον πρώην σύζυγό της.

Χρέη και οι απειλές

Η 62χρονη υποστήριξε πως τα χρέη σε τοκογλύφους ήταν μεγάλα, με την πρώτη της σκέψη να είναι πως εάν δεν μιλήσει για τον θάνατο της μητέρας της, τότε θα μπορούσε να τους ξεχρεώσει με τη σύνταξή της.

«Είχα πάρει τηλέφωνο έναν ξάδελφο, που ήξερε ότι είχα οικονομικά προβλήματα. Ήξερα ότι 2.500 ευρώ ήταν τα έξοδα της κηδείας. Πάνω στην απελπισία μου η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αν δεν πω για το θάνατο της μητέρα μου, θα μείνουν τα χρήματα για να εξοφλήσω τον τοκογλύφο. Το 2023 το χρέος ήταν 56.000 ευρώ. 1.400 με 1.500 τον μήνα έπαιρνε η μητέρα μου», ισχυρίστηκε η 62χρονη.

«Για 13 χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω, να φάω. Μετρούσα τα λεφτά, ζούσα με έναν φόβο. Ήταν αυτή η κατάσταση. Ήμουν μόνη μου. Όσο ζούσε ο μπαμπάς, είχα μια στήριξη. Μιλούσαμε, μου έδινε κουράγιο».

«Ο τοκογλύφος ερχόταν το βράδυ στο σπίτι, όταν πέθανε ο πατέρας μου και μου έλεγε: «Αν δεν δώσεις 5.000 μέχρι τότε… το παιδί σου πάει φροντιστήριο, σωστά;». Δεν μπορούσα να δανειστώ, γιατί δούλευα σε υπηρεσία. Ο τοκογλύφος μού ζήτησε να του μεταβιβάσω όλα στο όνομά του και του λέω: «Όχι, είναι στο όνομα του παιδιού». Έκανα ό,τι μπορούσα, σίγουρα με λάθος τρόπο. Αν ο μπαμπάς μου ζούσε, σίγουρα θα τα κατάφερνε».