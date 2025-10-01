Την ενοχή της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στη Βοιωτία για να συνεχίσει να παίρνει την σύνταξή της αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θηβών, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, καθώς δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά.

Αφού ο εισαγγελέας πρότεινε η 62χρονη να εκτίσει δύο μήνες στη φυλακή, αποφασίστηκε τελικά να φυλακιστεί για έναν μήνα.

Σύμφωνα με το Mega, η καταδίκη αφορά το γεγονός ότι παρουσίασε άλλη γυναίκα ως μητέρα της και όχι επειδή έθαψε τη μητέρα της κρυφά στην αυλή, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη της. Αντιθέτως, για την τελευταία κατηγορία θα γίνει ξεχωριστή δίκη.