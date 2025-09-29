Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της και απέκρυψε τον θάνατο της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη της.

Όπως προέκυψε το πόρισμα ανθρωπολόγου και αποκαλύπτει το Mega, από την έκθεση που παρέδωσε στις Αρχές δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι η 91χρονη πέθανε από φυσικά αίτια, καθώς δεν εντοπίστηκαν κακώσεις.

Η 62χρονη υποστήριξε ότι έθαψε τη μητέρα της τον Αύγουστο του 2023, η ανθρωπολόγος δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την ακριβή χρονολογία θανάτου της ηλικιωμένης, η οποία προσδιορίζεται από το 2021 έως το 2023.

Αξίζει να σημειωθεί πως ούτε από τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε χάθηκαν τα ίχνη της μητέρας της 62χρονης, ούτε από στοιχεία του ΕΚΦΑ προκύπτει κάτι που να μπορεί να δώσει σαφή απάντηση στο μυστήριο.