Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα με τη συνδρομή Ομάδας ΔΙΑΣ, συνέλαβαν το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Ομόνοιας, 58χρονο αλλοδαπό, για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και για νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα το οποίο εμπορεύεται λαθραία ηλεκτρονικά καπνικά προϊόντα στην περιοχή της Ομόνοιας, αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Μετά από έρευνα εντός του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

190 ηλεκτρονικές συσκευές τσιγάρου,

το χρηματικό ποσό των 237.435 ευρώ και

μηχανή καταμέτρησης χρημάτων.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.