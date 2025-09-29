Πάνω από μισό εκατομμύρια προβολές έκανε η καταγγελία αισθητικού, η οποία αναφέρει ότι δεν της είπαν ποτέ πριν ξεκινήσει να εργάζεται ότι ανάμεσα στις υπηρεσίες που θα προσφέρει θα είναι και αυτή του μασάζ «σώμα με σώμα».

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Power Talk «όταν πήγα να μου δείξουν τι πρέπει να κάνω παρατήρησα ένα στρώμα σαν θαλάσσης. Πήγε ο νους μου ότι κάνουν ταϊλανδέζικο και μου απαντάει η κοπέλα «μασάζ σώμα με σώμα» Τη ρωτάω και μου απαντάει ότι η θεραπεύτρια με τα εσώρουχα της τρίβεται πάνω στον πελάτη.

Η θεραπεία έχει σκοπό μόνο τη διέγερση και δεν καταλήγει σε ερωτική πράξη. Σοκαρίστηκα, γέλασα και βγήκα έξω».