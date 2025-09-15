Ένας άνδρας 30 ετών συνελήφθη στη Μυτιλήνη από αστυνομικούς, κατηγορούμενος για σειρά αδικημάτων που φέρεται να τέλεσε εντός αστυνομικού τμήματος.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, φθορές σε κρατική περιουσία, αντίσταση κατά της αρχής, εξύβριση, απειλές, καθώς και πρόκληση σωματικών βλαβών σε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις εντολές των αστυνομικών, ενώ φέρεται να προέβη σε βίαιες και υβριστικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο αστυνομικό τμήμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Συνελήφθη, χθες (14-09-2025) πρώτες πρωινές ώρες στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, ημεδαπός (30χρονος), κατηγορούμενος για τα αδικήματα της διατάραξης λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας, της πρόκλησης φθορών σε αστυνομικό κατάστημα, της βίας κατά υπαλλήλων, της απείθειας, της εξύβρισης, της απειλής, καθώς και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος συλληφθείς, μετέβηκε πρώτες πρωινές ώρες χθες σε αστυνομικό κατάστημα στη Μυτιλήνη και με ενέργειές του διατάραξε την ομαλή λειτουργία αστυνομικής υπηρεσίας, ενώ προκάλεσε και φθορές σε χώρο γραφείου.

Κατά την παραμονή του στο αστυνομικό κατάστημα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών που κλήθηκαν να χειριστούν το περιστατικό, τους εξύβρισε, τους απείλησε, αποπειράθηκε να χτυπήσει με καρέκλα έναν εξ’ αυτών, ενώ ακολούθως χτύπησε αστυνομικό με γροθιές στο πρόσωπο και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Κατά την ερευνητική διαδικασία προέκυψε ότι, είχε προηγηθεί η εμπλοκή του 30χρονου σε έκνομες ενέργειες, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μυτιλήνη, όπου εξύβριζε διερχόμενους πολίτες και προκάλεσε φθορές σε τραπεζοκαθίσματα.

Αυτοτελής ποινική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίσθηκε μετά από σχετική καταγγελία και σε βάρος εμπλεκομένων στην υπόθεση αστυνομικών, για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Το προανακριτικό έργο για τις υποθέσεις αυτές διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης, ενώ βιντεοληπτικό υλικό με τα περιστατικά θα συνυποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».