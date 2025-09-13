Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 60χρονος άνδρας στην περιοχή Λαβδέικα Αμαλιάδας, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.στην περιοχή Λαβδέικα, της Αμαλιάδας.

Περίοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα, η οποία ήταν απανθρακωμένη.

Στον χώρο βρέθηκε επίσης φιάλη υγραερίου, την οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν να ασφαλίσουν και η οποία εξετάζεται εάν σχετίζεται με τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 60χρονος διέμενε μόνος του στο σπίτι τα τελευταία χρόνια, καθώς είχε χάσει τον αδελφό του, με τον οποίο συγκατοικούσαν παλαιότερα.