Συνελήφθη χθες, στην Κυψέλη, ένας 59χρονος ο οποίος, το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου, φέρεται να πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, στου Γκύζη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 59χρονος προσέγγισε το απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, και πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο.

Την Τρίτη, 9 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποίησαν και εντόπισαν τον 59χρονο σε κοντινό σημείο από την περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση, όπου τον συνέλαβαν. Εις βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: