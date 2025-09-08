Αποκαλυπτικά ηχητικά ντοκουμέντα από τις κινήσεις των μελών συμμορίας λαθρεμπορίας καυσίμων όταν αντιλαμβάνονταν την παρουσία των Αρχών

Αποκαλυπτικές συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων έρχονται στο φως από το Star. Όπως φαίνεται, κάθε φορά που γινόταν έλεγχος από τις Αρχές, οι εμπλεκόμενοι προσπαθούσαν να εξαφανιστούν.

Έξι από τους 22 κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της σπείρας, ο οποίος αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις Αρχές και δεν προχώρησε σε καμία απολογία.

Στα social media μιλούσε, στην ανακρίτρια όχι λέξη

Πρόκειται για έναν 39χρονο, που εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε φωτογραφίες μπροστά σε τράκτορες και διαφήμιζε «υψηλής ποιότητας πετρέλαιο θέρμανσης».

Σύνθημά του: «Ή τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς». Όταν όμως η κατάσταση δυσκόλευε, τα μέλη της ομάδας του αναζητούσαν τρόπο διαφυγής. Ένας από τους χαρακτηριστικούς διαλόγους δείχνει τον πανικό που επικρατούσε:

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ – Που είσαι ρε μ@@@@;

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ – Φύγε, μη με περιμένεις εμένα φύγε, κάνε ό,τι θες, κρύψου.

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ – Και που να πάω;

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ – Δεν ξέρω…

Σχέδια διαφυγής ακόμη και με αεροπλάνο

Σε άλλες συνομιλίες, μέλη του κυκλώματος συζητούν να «εξαφανιστούν» με αεροπορικά εισιτήρια για να αποφύγουν τη σύλληψη:

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ – Εισιτήριο βγάλε να φύγεις με αεροπλάνο

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ – Χαχα, να σου πω όλα καλά; γιατί έχω αγωνία, ξέρεις και εγώ

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ – Μη γελάς, εισιτήριο βγάλε με αεροπλάνο γιατί έχει βγει το όνομά σου ότι δουλεύεις σε μας, Δ@ρ@@ Σ@@@

Άγνοια δήλωσαν οι κατηγορούμενοι – Σοκάρει η περίπτωση μητέρας από τον Βόλο

Πολλοί από τους κατηγορούμενους εμφανίστηκαν μουδιασμένοι ενώπιον της ανακρίτριας. Ανάμεσά τους και μία μητέρα από τον Βόλο που, όπως ισχυρίστηκε, απλώς εξυπηρέτησε έναν Βούλγαρο για ένα «χαρτζιλίκι» και κατέληξε κατηγορούμενη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση:

«Δεν ξέρω κανέναν από τους συγκατηγορούμενούς μου, μόνο έναν. Δεν έχω γνώσεις ούτε λαθρεμπορίου, ούτε φορολογικών θεμάτων, ούτε διαλυτών, ούτε εταιριών. Λαμβάνω εισπνεόμενα γιατί πάσχω από ΧΑΠ, έχω θέματα με την καρδιά μου και θα υποβληθώ σε επέμβαση», δήλωσε η κατηγορούμενη.