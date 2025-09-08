Θλίψη στην Κρήτη για τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του οδηγώντας νταλίκα που ανήκε σε συγγενή του το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 17χρονο Γιώργο θα ψαλεί στις 5:00 το απόγευμα της Τρίτης στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Άνω Αρχάνες. Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα για το ύστατο χαίρε.

Σύμφωνα με το cretalive, το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με μοιραία γι’ αυτόν κατάληξη καθώς ο νεαρός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε να ήταν σωτήρια για τη ζωή του.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 17χρονος, ο οποίος τον ερχόμενο Νοέμβριο θα συμπλήρωνε το 18ο έτος της ηλικίας του, κινούνταν στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο. Κατά την οδήγηση, έχασε τον έλεγχο στο τιμόνι καθώς το βαρύ όχημα «βρήκε» στο χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου. Ο ανήλικος οδηγός έκανε κίνηση προς τα αριστερά και εν συνεχεία προσπάθησε να το επαναφέρει, όμως το φορτηγό εξετράπη της πορείας και ανατράπηκε, κόβοντας το νήμα της ζωής του.

