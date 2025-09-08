Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 17χρονος ο οποίος εμφανίζεται ως το κεντρικό πρόσωπο πίσω από τις αρπαγές μωρών στον Πειραιά και την Ομόνοια.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος έδωσε εξηγήσεις για το κακούργημα της αρπαγής κατά συρροή και το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή και αμέσως μετά ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του.

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να διαταχθεί από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης του νεαρού, καθώς οι ισχυρισμοί της υπεράσπισής του περί ψυχιατρικών προβλημάτων που, όπως λέει, αντιμετωπίζει θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 17χρονου ξεκίνησε, όταν την περασμένη Τετάρτη άρπαξε βρέφος από την αγκαλιά της μητέρας του στον Πειραιά.

Το μωρό βρέθηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Με τον ίδιο τρόπο φέρεται να είχε κινηθεί ο ανήλικος και τον περασμένο Μάιο, καθώς εμφανίζεται να είχε κλέψει μωρό 6 μηνών από την Ομόνοια και στη συνέχεια το είχε αφήσει δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο.

Κατά τη σύλληψή του ο 17χρονος φέρεται να είπε ότι θεωρούσε πως οι γυναίκες Ρομά «δεν προσέχουν τα παιδιά τους» και με τις ενέργειές του «ήθελε να το αποδείξει».

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 17χρονος είχε πρόσφατα συλληφθεί και πάλι, καθώς παρίστανε τον ελεγκτή στην περιοχή της Βάρης.