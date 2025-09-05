Την έκδοση «διατάγματος Certiorari» ζήτησε ο παππούς και ο 14χρονος εγγονός του, μετά την αποκάλυψη της φρικιαστικής υπόθεσης αιμομιξίας στην Κύπρο.

Η αστυνομία μετά την αποκάλυψη των βίντεο, όπου ο ανήλικος έρχεται σε σεξουαλικές επαφές με μία από τις μικρότερες αδερφές του, αποφάσισε να ψάξει το σπίτι του ηλικιωμένου, όπως και όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του.

Ο άνδρας μαζί με τον ανήλικο εγγονό του, επικαλέστηκαν όμως το «διάταγμα Certiorari», ενός δικαστικού εντάλματος που επιτρέπει σε ένα ανώτερο δικαστήριο να ελέγξει και να ακυρώσει μια απόφαση ή διάταγμα ενός κατώτερου δικαστηρίου, όταν υπάρχει υπέρβαση δικαιοδοσίας, έλλειψη δικαιοδοσίας ή προφανές νομικό λάθος στην πράξη του κατώτερου δικαστηρίου.

Στην Κύπρο, το συγκεκριμένο ένταλμα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο διαταγμάτων που εκδίδονται από επαρχιακά δικαστήρια, σε δύο περιπτώσεις:

Όταν υπάρχει υπέρβαση ή έλλειψη δικαιοδοσίας από το κατώτερο δικαστήριο.

Όταν προκύπτει προφανές νομικό λάθος από τα πρακτικά του κατώτερου δικαστηρίου, ακόμη και αν δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην απόφαση.

Στη φρικιαστική υπόθεση λοιπόν, ο παππούς και ο εγγονός ζήτησαν το ένταλμα για να ακυρωθεί η πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα εντός του σπιτιού του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ερευνηθούν οι συσκευές του ή και το σπίτι του, επειδή τα εγγόνια του ήρθαν σε σεξουαλική επαφή μέσα στο σπίτι του.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Στις 20 Ιουνίου, γυμνάσιο στην επαρχία Λάρνακας ειδοποίησε την Αστυνομία ότι ένας μαθητής είχε στο κινητό του βίντεο όπου εμφανίζεται συμμαθητής του να κάνει σεξ με μία από τις δίδυμες μικρότερες αδελφές του. Όπως είπε, του είχε στείλει σχετικά βίντεο και υπήρχαν και σχετικές διαδικτυακές συνομιλίες. Δύο ακόμα συμμαθητές κατέθεσαν πως είδαν βίντεο σε ομαδική διαδικτυακή συνομιλία στο Instagram.

Από τον έλεγχο στο τηλέφωνο του μαθητή βρέθηκαν 9 βίντεο. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα πλάνα δεν είχαν τραβηχτεί από την κάμερα της συσκευής που τα πρόβαλλε, αλλά από δεύτερο κινητό που κατέγραφε την οθόνη, όπου ήταν ανοιχτή η εφαρμογή Instagram. Στο επάνω μέρος φαινόταν η ένδειξη «Από τον χρήστη… σε εσάς». Στα βίντεο δεν φαίνεται το πρόσωπο του αγοριού. Διακρίνεται το σώμα του από τη μέση και κάτω και τα δάχτυλα του χεριού του. Σε κάποια πλάνα φαίνεται το πρόσωπο του κοριτσιού σε συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη. Στον χώρο της συνεύρεσης διακρίνονται οικιακά έπιπλα, συγκεκριμένο κρεβάτι, ρούχα και παπούτσια που, κατά την Αστυνομία, ταιριάζουν με τα πρόσωπα των βίντεο και μάλλον τους ανήκουν.

Την ίδια ημέρα, στο «Σπίτι του Παιδιού» κλήθηκαν οι γονείς του 14χρονου μαζί με τις δίδυμες κόρες τους. Ο ανήλικος παρέδωσε ένα κινητό τηλέφωνο στην Αστυνομία, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση σε μία από τις ανήλικες. Στην εξέταση καταγράφηκε παλαιά ρήξη παρθενικού υμένα και σημάδια φλεγμονής και ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα. Η ανήλικη στην οπτικογραφημένη κατάθεσή της, ωστόσο, δεν ανέφερε στοιχεία που να παραπέμπουν σε σεξουαλική κακοποίηση, αλλά σε συναινετική σεξουαλική πράξη. Παράλληλα, οι ανακριτές έλαβαν καταθέσεις από συμμαθητές του 14χρονου και προχώρησαν σε ψηφιακούς ελέγχους των βίντεο.