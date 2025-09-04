Ελεύθερος αφέθηκε ο 38χρονος αστυνομικός από το Ρέθυμνο ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά και συγκεκριμένα με διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο αστυνομικός που αντιμετωπίζει κατηγορίες για «υποβοήθηση εγκληματικής οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου» πέρασε την Τρίτη το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 38χρονος αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσης, με μοναδικό περιοριστικό όρο, αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αστυνομικός φαίνεται να είχε επαφές με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκονται στη δικογραφία, ενώ έδινε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αστυνομικές επιχειρήσεις και έρευνες που ίσως ενδιέφεραν το παράνομο κύκλωμα. Από τη δικογραφία, του προσδίδεται η προσωνυμία «Γκόμενα» ή «Κοπέλα» κατά τις συνομιλίες μελών μεταξύ τους, όταν αναφέρονταν σε αυτόν.