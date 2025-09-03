Άγνωστοι «χτύπησαν» ξανά και μάλιστα δύο φορές στις Θερμοπύλες, ληστεύοντας τουρίστες που σταμάτησαν για να θαυμάσουν το άγαλμα του Λεωνίδα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης (3/9/25) αλλοδαποί τουρίστες που έκαναν το… «λάθος» να σταματήσουν να εξερευνήσουν τον ιστορικό χώρο και να θαυμάσουν το άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα, του αρχηγού ων 300 Σπαρτιατών που πέρασαν με χρυσά γράμματα στην ιστορία, είδαν τα αυτοκίνητά τους σπασμένα και παραβιασμένα!

Οι γνωστοί – άγνωστοι που λυμαίνονται κάθε λογής πάρκινγκ και πολυσύχναστων θέσεων στάθμευσης, ξαναχτύπησαν βάζοντας στόχο τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα (ίσως χτύπησαν κι άλλα που δεν καταγγέλθηκαν) και πήραν ότι βρήκαν μέσα σε αυτά. Θύματα τους, τουρίστες από τη Λατινική Αμερική αλλά και αμιγώς Ισπανοί που είδαν με μεγάλη πίκρα την εκδρομή τους να εξελίσσεται σε περιπέτεια.

Οι Θερμοπύλες αξίζουν σεβασμό. Οι Θερμοπύλες αξίζουν προστασία. Εξασφαλίζοντας αυτά μπορούμε να προχωρήσουμε στην πραγματική αξιοποίηση του brand name. Θυμίζουμε ότι το LamiaReport με το φορέα «Thermopylae Forum», έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία της ουσιαστικής αξιοποίησης του τόπου προσδίδοντάς του τη θέση που του αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη.