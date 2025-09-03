Στιγμές τρόμου έζησε μια 26χρονη στη Θεσσαλονίκη όταν ληστές μπήκαν στο διαμέρισμά της και την ακινητοποίησαν με σύριγγες.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το Live News, καταγράφεται η στιγμή που οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. συλλαμβάνουν επ’ αυτοφώρω τους επίδοξους ληστές.

Οι κακοποιοί, 39 και 42 ετών, μπήκαν στην πολυκατοικία από την κεντρική είσοδο και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο διαμέρισμα της 26χρονης.

Ο 42χρονος της άρπαξε το κινητό ενώ ο 39χρονος της έκλεισε το στόμα για να μην φωνάξει. Στη συνέχεια ψάχνουν σε όλο το σπίτι για αντικείμενα αξίας όταν ξαφνικά για καλή της τύχη ο ένοικος του διπλανού διαμερίσματος τους αντιλήφθηκε και κάλεσε την αστυνομία.

Οι κακοποιοί κατά τη σύλληψη τους όχι μόνο προέβαλαν αντίσταση αλλά κατάφεραν να τραυματίσουν και έναν από τους αστυνομικούς με τις σύριγγες που κρατούσαν.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία ενώ ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.