Η παρατηρητικότητα δύο αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη στάθηκε σωτήρια για τη ζωή μιας 26χρονης γυναίκας που βίωσε τον απόλυτο τρόμο μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με το thestival, χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, το κέντρο επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ζητάει από σταθμούς της Άμεσης Δράσης, που κινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να μεταβούν σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Οδυσσέως. Ένοικος διαμερίσματος κατήγγειλε στο 100 ότι είδε από το «μάτι» της εισόδου του ένα ύποπτο άτομο.

Σε λίγα λεπτά σταθμεύουν μπροστά από την πολυκατοικία δύο περιπολικά της Άμεσης Δράσης. Το πλήρωμα του πρώτου περιπολικού ανεβαίνει από τις σκάλες στον έβδομο όροφο της πολυκατοικίας, αναζητώντας το ύποπτο άτομο. Δεν υπάρχει ψυχή. Επικρατεί ησυχία. Τσεκάρουν ξανά και ξεκινούν την κάθοδο. Ξαφνικά ακούγεται ένας θόρυβος. Μια αχνή φωνή τους ακινητοποιεί. Σιωπούν για να ακούσουν καλύτερα. Ακούγεται ένα βογγητό πίσω από την πόρτα ενός διαμερίσματος. Τρέχουν προς τα εκεί και χτυπούν την πόρτα με δύναμη. Τότε η γυναικεία φωνή ακούστηκε ξεκάθαρα να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια!».

«Αστυνομία! Ανοίξτε την πόρτα» φώναξε ο ένας αστυνομικός. Δευτερόλεπτα αργότερα η πόρτα άνοιξε και ένας άντρας με ένα φανελάκι δεμένο στο πρόσωπο βγήκε από αυτήν. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν αμέσως. Πίσω του έτρεξε μια νεαρή γυναίκα. Υπήρχε και δεύτερος δράστης, ο οποίος κρύφτηκε στην τουαλέτα. Οι αστυνομικοί τον έβγαλαν έξω και του πέρασαν χειροπέδες με τη βοήθεια των συναδέλφων τους που είχαν σπεύσει για να βοηθήσουν.

Η 26χρονη κοπέλα ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για την επέμβασή τους. Κανείς δεν ξέρει τι θα είχε συμβεί αν το συγκεκριμένο πλήρωμα της Άμεσης Δράσης δε βρισκόταν στον έβδομο όροφο την κατάλληλη στιγμή.

Η νεαρή περίμενε επίσκεψη από την παρέα της. Είχε επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά και της είπαν ότι φτάνουν από λεπτό σε λεπτό. Άκουσε το ασανσέρ και θεώρησε ότι έφτασαν οι φίλοι της. Άφησε την πόρτα μισάνοιχτη και συνέχισε να κάνει ότι έκανε πριν ανοίξει την πόρτα. Η παρέα της δεν είχε φτάσει ακόμη. Οι δύο κακοποιοί βρήκαν την πόρτα ανοιχτή και μπούκαραν στο διαμέρισμα της 26χρονης. Ο ένας την έπιασε από το κεφάλι, κλείνοντάς της το στόμα. Ο δεύτερος άρχισε να ψάχνει στο διαμέρισμα. Η άτυχη κοπέλα άκουσε τα βήματα των αστυνομικών και βρήκε το θάρρος να ζητήσει βοήθεια.

Οι αδίστακτοι δράστες οδηγήθηκαν στο κρατητήριο του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.