Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με άλλες διευθύνσεις, καθώς και κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες, με αντικείμενο το λαθρεμπόριο καυσίμων, απάτη σε βάρος πελατών πρατηρίων με ελλειμματικές παραδόσεις, φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως συνελήφθησαν 20 άτομα και κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί λογισμικά παρέμβασης στα συστήματα εισροών-εκροών και ποσότητες υγρών καυσίμων προερχόμενες από λαθρεμπόριο.