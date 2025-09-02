Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τη θεαματική διαφυγή του 32χρονου Τούρκου διακινητή, ο οποίος πήδηξε στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου, την ώρα που μεταφερόταν με πλοίο της γραμμής στη Λέσβο, προκειμένου να δικαστεί για υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Ο άνδρας, που ήταν προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, φαίνεται πως κατάφερε να αιφνιδιάσει τους τέσσερις αστυνομικούς που τον συνόδευαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα έγιναν γύρω στις 4 τα ξημερώματα, όταν ο κρατούμενος, ο οποίος φορούσε χειροπέδες, προσποιήθηκε ότι κοιμόταν στο σαλόνι του πλοίου.

Τη στιγμή που ένας πολίτης άνοιξε την πόρτα για να βγει στο κατάστρωμα, εκείνος σηκώθηκε, έτρεξε και πήδηξε στο νερό σε απόσταση περίπου 1.500 μέτρων από την ακτή.

Παρά τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο 32χρονος παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με το Mega, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το παρελθόν του δραπέτη, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να είχε στρατιωτική εκπαίδευση, ακόμη και τύπου κομάντος. Χαρακτηριστικό είναι ότι απέναντι από το σημείο όπου πήδηξε βρίσκεται η βάση εκπαίδευσης των Τούρκων βατραχανθρώπων, κατά τις ίδιες πληροφορίες, γεγονός που ίσως δείχνει ότι γνώριζε καλά την περιοχή.

Τίθεται επίσης το ερώτημα πώς ήξερε ότι το πλοίο βρισκόταν κοντά στην ακτή. Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είχε συνεργό στο πλοίο, που να τον ενημέρωσε για τη σωστή στιγμή να κινηθεί, αλλά και βάρκα που τον περίμενε στο σημείο για να τον περισυλλέξει.

Οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν τέθηκαν σε πειθαρχικό έλεγχο, ενώ έχει διαταχθεί και η σύλληψή τους για την απώλεια του κρατουμένου. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί ίχνος του 32χρονου.