Άφαντος παραμένει ο 32χρονος Τούρκος διακινητής που πήδηξε από το πλοίο της γραμμής στη θάλασσα την ώρα που μεταφερόταν στη Λέσβο και ενώ φορούσε χειροπέδες.

Ο 32χρονος, που είχε συλληφθεί από το Λιμενικό στη Λέσβο τον περασμένο Ιούλιο για διακίνηση παράνομων μεταναστών, δραπέτευσε πηδώντας από το πλοίο στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου χθες τα ξημερώματα.

Ο άνδρας με καταγωγή από την Τουρκία ήταν προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού και μεταφερόταν στη Λέσβο, προκειμένου να γίνει το δικαστήριο.

Πώς κατάφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς

Σύμφωνα με τους 4 αστυνομικούς που τον συνόδευαν, όλα έγιναν κατά τις 4 τα ξημερώματα όταν ο 32χρονος έκανε ότι κοιμάται.

Ο διακινητής, ο οποίος φορούσε μάλιστα και χειροπέδες, αιφνιδίασε τους αστυνομικούς, σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει μέσα στο πλοίο.

Όταν ένας πολίτης άνοιξε την πόρτα για να βγει στο κατάστρωμα, βγήκε και ο 32χρονος και πήδηξε από το κατάστρωμα στη θάλασσα.

Άμεσα σήμανε συναγερμός, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο να ακινητοποιήσει το καράβι, αλλά ενημερώθηκε και το Λιμενικό.

Μέχρι και τώρα διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου κρατούμενου, ενώ, όπως επεσήμανε το πρωί της Δευτέρας 1/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τους αστυνομικούς και έχει δοθεί και εντολή για τη σύλληψή τους.