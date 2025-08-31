Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό κρατούμενου που έπεσε στη θάλασσα μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια μεταγωγής του τα ξημερώματα της Κυριακής 31 Αυγούστου.

Ο εισαγγελέας διέταξε άμεσα την κράτηση των τεσσάρων αστυνομικών που βρίσκονταν επί του πλοίου τη στιγμή της διαφυγής του κρατούμενου τρεις ειδικοί φρουροί και ένας υπαρχιφύλακας, όλοι από τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής.

Οι αστυνομικοί κρατούνται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, όπου διενεργείται η προανάκριση, ενώ η υπόθεση εξετάζεται και πειθαρχικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας ο κρατούμενος, κατηγορούμενος για διακίνηση μεταναστών, βγήκε στο κατάστρωμα του πλοίου και έπεσε στη θάλασσα.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν αμέσως τον πλοίαρχο, ο οποίος διέκοψε την πορεία του πλοίου και ξεκίνησαν άμεσα οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα με σκάφη για τον εντοπισμό του κρατούμενου.

Ο κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές της Μυτιλήνης για υπόθεση διακίνησης μεταναστών και κρατούνταν προσωρινά στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή στη Μυτιλήνη γινόταν για να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.