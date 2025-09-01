Στη σύλληψη ενός οδηγού μηχανής, που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τον ANT1, τον Ιούλιο, άνδρες της ΕΛΑΣ επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε μία μηχανή μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη, που διήρκεσε περίπου 25 λεπτά και ο οδηγός της μηχανής έφτασε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, περνώντας, μάλιστα, φανάρια με κόκκινο.

Τελικά, σταμάτησε η καταδίωξη όταν αστυνομικοί έκριναν πως υπήρχε ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου.

Ωστόσο, αναζήτησαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και τελικά ταυτοποίησαν τον οδηγό. Το Σάββατο (30/8) μετέβησαν στο σπίτι του, όπου τον συνέλαβαν, αν και αρχικά ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει.