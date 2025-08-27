Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα στη Σκύδρα, η κηδεία του 72χρονου που δολοφονήθηκε από 76χρονο συγχωριανό του.

Σύμφωνα με όσα λέει στο Live News ο ξάδελφος του δράστη, υπάρχουν υποψίες πως δεν ήταν μόνος του κατά τη δολοφονία του 72χρονου.

«Δεν μπορεί να πας να περιμένεις και για ένα ροδάκινο, να πας να σκοτώσεις, να αφαιρέσεις ψυχή. Δεν είχαν κόντρα. Τώρα αν τον είδε τον άνθρωπο εκεί πέρα κοντά και έγινε αυτό το κακό που έγινε. Και λέμε τώρα, δεν είναι μόνος του. Δεν μπορεί, ο Γιάννης είναι 140 κιλά. Όταν ένας άνθρωπος ξεψυχάει, γίνεται 200 και… Κάποιος τον βοήθησε» λέει χαρακτηριστικά.

Τον σκότωσε και τον πέταξε

Ο 76χρονος ομολόγησε ότι είχε στήσει καρτέρι στον συγχωριανό του. Τον πυροβόλησε εν ψυχρώ δύο φορές με την καραμπίνα του, στη μέση του δρόμου καις τη συνέχεια τον έδεσε στο μηχανάκι του, τον έσυρε και τον πέταξε σε χωματερή.

Όσες μέρες η οικογένεια του 72χρονου ζούσε μέσα στην αγωνία για την τύχη του ανθρώπου της, ο δολοφόνος του, κυκλοφορούσε ανάμεσά τους στο χωριό, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Αύριο ο 76χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος αναμένεται να δώσει τις εξηγήσεις του ενώπιον του ανακριτή.