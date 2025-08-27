Όλο και περισσότερες είναι οι λεπτομέρειες που αφορούν το άγριο φονικό που σημειώθηκε σε χωράφι στην Σκύδρα Πέλλας και προκαλούν σοκ. Ο δράστης, που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 72χρονο υποστήριξε ότι πίστευε ότι του έκλεβε τα ροδάκινα και μίλησε για τα όσα έγιναν στο χωράφι που βάφτηκε με αίμα.

O 76χρονος ομολόγησε πως δολοφόνησε με καραμπίνα τον συγχωριανό του, έκρυψε τη σορό του και στη συνέχεια την έσυρε με το αυτοκίνητο μέχρι τη χωματερή, όπου και την κάλυψε με σκουπίδια.

«Τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου. Σκέφτηκα ότι μπήκε για να μου κλέψει φρούτα. Θόλωσα και τον πυροβόλησα με την καραμπίνα μου», είπε ο δράστης για τον άνδρα που έφυγε στις 16 Αυγούστου από το σπίτι του και δεν γύρισε ποτέ ξανά.

Του έστησε καρτέρι

Ο 76χρονος είχε στήσει καρτέρι στον συγχωριανό του. Τον συνάντησε την ώρα που εκείνος έβγαινε από το ξένο χωράφι. Τον πυροβόλησε εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου. Αφού έκρυψε το μηχανάκι του θύματος, τον έσυρε σε γειτονικό χωράφι, όπου ολοκλήρωσε το «έργο» του.

Όπως μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο δράστης κρατείται και θα απολογηθεί αύριο, Πέμπτη 28/8.