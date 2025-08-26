Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός 75χρονου από έναν 72χρονο στη Σκύδρα για ασήμαντη αφορμή.

Μάλιστα, αφότου τον πυροβόλησε με καραμπίνα, τον έσυρε για 700 μέτρα δεμένο από το αυτοκίνητό του, πριν τον ξεφορτωθεί σε χωματερή.

Ο δράστης του στυγερού εγκλήματος φαίνεται να ισχυρίζεται πως είδε τον 72χρονο στο χωράφι του, νόμιζε ότι του κλέβει φρούτα και γι’ αυτό τον σκότωσε. «Σκότωσα το θύμα όταν τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου, πίστεψα πως μου έκλεψε φρούτα, θόλωσα και πυροβόλησα με καραμπίνα», φαίνεται να ισχυρίστηκε.

Συγγενείς του δράστη λένε στο Live News: «Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία συνέχεια, τον έβριζε τον έκανε δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του».

Τα ίχνη του ηλικιωμένου θύματος είχαν χαθεί για περίπου 10 ημέρες. Η δολοφονία του αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα όταν οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 75χρονο, πιστεύοντας πως εμπλέκεται στην εξαφάνιση του θύματος.

«Δεν είχαν διαφορές» λέει η κόρη του θύματος

Όπως είπε η κόρη του θύματος στην εκπομπή του Mega, δεν υπήρχε καμία διαμάχη μεταξύ του πατέρα της και του δράστη.

Ωστόσο, από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί στην αστυνομία, προκύπτει ότι οι δύο άντρες είχαν κόντρα πολλών ετών και μάλιστα, υπήρξε φραστικό επεισόδιο στη μέση του χωριού πριν από λίγες ημέρες.

«Δεν είχανε προσωπικές διαφορές, ότι πιάστηκαν στα χέρια. Εκείνος νόμιζε ότι πήγε να τον κλέψει στο χωράφι, αλλά καμία σχέση. Είχαμε δηλώσει εξαφάνιση το Σάββατο. Το μηχανάκι βρέθηκε εκεί που έγινε, ο πατέρας μου βρέθηκε αλλού. Όπως ομολόγησε τον μετέφερε με το αγροτικό του. Μόνο καμιά φορά πέρναγε και έβριζε αλλά ποτέ δεν σταμάτησε για να τσακωθούνε. Από το ίδιο χωριό ήμασταν με τον δράστη, συγχωριανοί. Διαφορές δεν είχαν. Ο δράστης νόμιζε ότι τον είδε στο χωράφι του, που δεν το πιστεύω γιατί ο μπαμπάς μου γύριζε από τα ψώνια. Βρέθηκαν τα κρέατα που πήγε πήρε, τα τυριά και αυτά που πήρε για το σπίτι. Θα πήγαινε με τα τυριά στο χωράφι του; Αυτός νόμιζε, του είχε μπει στο μυαλό μάλλον. Εγώ μια φορά τον είδα κιόλας αυτόν τον άνθρωπο, να περνάει και να βρίζει αλλά ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έδινε σημασία ούτε πιάστηκαν στα χέρια ούτε πήγε να τον βρει ποτέ για να μαλώσει μαζί του κι ας έβριζε αυτός. Ήταν ήσυχος άνθρωπος ο πατέρας μου και δεν ασχολιόταν, ούτε προκαλούσε» λέει η κόρη του θύματος.

Πάντως, το γεγονός ότι ο 75χρονος έσερνε το θύμα για 700 μέτρα, γεννά ερωτήματα για τις συνθήκες του αδιανόητου εγκλήματος.