Με κυνηγετική καραμπίνα πυροβόλησε και σκότωσε 76χρονος τον 72χρονο, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σήμερα σε χωματερή, στην Πέλλα, σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, η δολοφονία έλαβε χώρα το απόγευμα της 16ης Αυγούστου. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο 72χρονος είχε φύγει από το σπίτι του, σε χωριό του δήμου Σκύδρας Πέλλας και την επόμενη δηλώθηκε η εξαφάνισή του από συγγενικό του πρόσωπο στο αστυνομικό τμήμα Σκύδρας.

Ο 76χρονος συνελήφθη σήμερα το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Ομολόγησε ότι τον έδεσε στο μηχανάκι και τον έσυρε

Ο 76χρονος είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με την ιστοσελίδα karatzova, καθώς τα παιδιά του θύματος είχαν αναφέρει ότι είχαν κάποιες διαφορές. Ομολόγησε ότι είδε τον 72χρονο, τον πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε για 700 μέτρα, πριν τον πετάξει σε ερημική τοποθεσία.

Ο συλληφθείς υπέδειξε το σημείο, στο οποίο εντοπίστηκε το θύμα. Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.