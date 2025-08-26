Η διαμάχη για… λίγα ροδάκινα φαίνεται πως είναι η αιτία πίσω από τη φρικτή δολοφονία που συγκλονίζει τη Σκύδρα.

Ο 76χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε εν ψυχρώ τον 72χρονο συγχωριανό του στο χωριό Δάφνη οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας, αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο.

Ο κατηγορούμενος, που θεωρούνταν από την πρώτη στιγμή ο «νούμερο ένα» ύποπτος λόγω χρόνιων διαφορών με το θύμα για αγροτικά ζητήματα, φαίνεται πως είχε φτάσει σε εμμονικό σημείο, κατηγορώντας τον 72χρονο ότι του έκλεβε ροδάκινα από το χωράφι του. Παρότι για εννέα ολόκληρες ημέρες έπαιζε θέατρο, εμφανιζόμενος ανήξερος για την εξαφάνιση του συγχωριανού του, χθες το απόγευμα παραδόθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε το έγκλημα.

«Τον πυροβόλησα δύο φορές με την καραμπίνα και τον σκότωσα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, περιγράφοντας πώς το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου τον σκότωσε, έκρυψε τη σορό του προσωρινά και, όταν έπεσε το σκοτάδι, την έσυρε με το αυτοκίνητο μέχρι μια πρόχειρη χωματερή έξω από το χωριό, όπου την σκέπασε με μπάζα και σκουπίδια. Παρά τις αλλεπάλληλες έρευνες της Αστυνομίας στο σημείο, η σορός δεν είχε εντοπιστεί μέχρι την ομολογία του δράστη.

Από την έρευνα στο σπίτι του 76χρονου κατασχέθηκαν το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ρουχισμός, υποδήματα και το ποσό των 1.770 ευρώ.

Γεμάτο αίματα το μηχανάκι

Στην περιοχή της Δάφνης Πέλλας εντοπίστηκε το μηχανάκι του 72χρονου το οποίο ήταν γεμάτο με αίματα.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 26/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» τα μέλη της οικογένειας του 75χρονου παρατήρησαν ότι είχε αίματα το μηχανάκι, ωστόσο δεν είχε σημειωθεί κάποιο τροχαίο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 75χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως συνάντησε τον 72χρονο, τον πυροβόλησε με καραμπίνα, έδεσε το σώμα του στο μηχανάκι και τον έσυρε για περίπου 700 μέτρα ενώ στη συνέχεια, φέρεται να εγκατέλειψε το πτώμα σε ερημική τοποθεσία.