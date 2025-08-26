Σοκ έχουν προκαλέσει τα όσα βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση δολοφονίας που αποκαλύφθηκε στη Σκύδρα στην Πέλλα. Για το άγριο φονικό με θύμα έναν 72χρονο κατηγορείται ο ένας 75χρονος ο οποίος έχει συνελήφθη.

Το θύμα είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στις 16 Αυγούστου όταν είχε πάει για ψώνια και δεν επέστρεψε.

Τα παιδιά του θύματος είχαν εκφράσει την ανησυχία τους στις Αρχές και επεσήμαναν πως ο πατέρας τους είχε διαφορές με τον 75χρονο, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να τον καλέσουν για ανάκριση.

Κατά την προσαγωγή του, ο 75χρονος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία.

Γεμάτο αίματα το μηχανάκι

Στην περιοχή της Δάφνης Πέλλας εντοπίστηκε το μηχανάκι του 72χρονου το οποίο ήταν γεμάτο με αίματα.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 26/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» τα μέλη της οικογένειας του 75χρονου παρατήρησαν ότι είχε αίματα το μηχανάκι, ωστόσο δεν είχε σημειωθεί κάποιο τροχαίο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 75χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως συνάντησε τον 72χρονο, τον πυροβόλησε με καραμπίνα, έδεσε το σώμα του στο μηχανάκι και τον έσυρε για περίπου 700 μέτρα ενώ στη συνέχεια, φέρεται να εγκατέλειψε το πτώμα σε ερημική τοποθεσία.