Αντιμέτωπη με τον απόλυτο τρόμο καταγγέλλει πως ήρθε το περσινό καλοκαίρι στις διακοπές της στη Χαλκιδική μια νεαρή.

Στιγμές τρόμου για κοπέλα στη Χαλκιδική – Κατήγγειλε τον θείο της για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Όπως είπε στην καταγγελία της στις Αρχές η κοπέλα και μεταδίδει το thestival.gr ήταν σε εξοχική κατοικία της οικογένειάς της, σε περιοχή της Χαλκιδικής, η οποία γειτνίαζε μ’ αυτή του 60χρονου -σήμερα- θείου της όταν και συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ίδια όταν μετέβη στο σπίτι του προκειμένου να τον προσκαλέσει στην παρέα της οικογένειας, αυτός προέβη σε πράξεις που πρόσβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. Σημειώνεται πως τότε η νεαρή ήταν 17 ετών.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας νεαρής γυναίκας, σε χρόνο που ήταν ακόμη ανήλικη, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 60χρονου θείου της νεαρής.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.