Ένα πιστόλι βρήκαν το βράδυ της Δευτέρας (25/8) στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου τρεις 16χρονοι μαθητές που είχαν δώσει ραντεβού για να παίξουν στο προαύλιο.

Σύμφωνα με το notia.gr, ένας από τους τρεις νεαρούς που έφτασε πρώτος στον χώρο είδε το όπλο δίπλα στην είσοδο και πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση. Μέσα σε λίγα λεπτά έσπευσαν στο σχολείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα πιστόλι Glock ρέπλικα.

Για το περιστατικό μίλησε στο notia.gr ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, αναφέροντας πως χθες ήταν η πρώτη ημέρα, μετά τις διακοπές, που άνοιξαν ξανά τα προαύλια των σχολείων του Αλίμου για να παίζουν τα παιδιά. Ο φύλακας άνοιξε την κεντρική είσοδο του σχολείου στις 17:30, ωστόσο δεν αντιλήφθηκε την ύπαρξη του όπλου που απεστάλη για έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος το πέταξε εκεί, για να το «ξεφορτωθεί», φοβούμενος πιθανό έλεγχο, αφού σε κοντινό σημείο στήνει συνήθως μπλόκα η ΔΙΑΣ.