Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καπετάνιος του φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι η παρουσία σε ΑΤ μία φορά τον μήνα καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο πλοίαρχος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου και πως δεν είδε την ξέρα.

Ο νηογνώμονας, όμως, απέρριψε τους ισχυρισμούς του πως η προσάραξη οφείλεται σε μηχανικό πρόβλημα, διαπιστώνοντας πως δεν υπάρχει κάποια βλάβη.

Η δικηγόρος που εκπροσωπεί τους επιβάτες του πλοίου, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε στο ERTNews: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Σε ομαδικές αγωγές και μηνύσεις προχωρούν οι επιβάτες

