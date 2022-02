Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με την ρωσοουκρανική κρίση να κλιμακώνεται και την παγκόσμια ανησυχία να είναι τεράστια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει το μπαράζ των διπλωματικών επαφών στις Βρυξέλλες συμμετέχοντας στη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε.-Αφρικανικής Ένωσης, ενώ το μεσημέρι θα επισκεφτεί το Μόναχο στο πλαίσιο της ετήσιας Διάσκεψης για την ασφάλεια.

«Θα αντιδράσουμε συντονισμένα και σε συνεννόηση με τους ευρω-ατλαντικούς συμμάχους σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη συνάντηση των επικεφαλής των κρατών-μελών της ΕΕ για τις εξελίξεις στο ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα βρεθεί σήμερα στην Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του, όπου θα επαναλάβει τις θέσεις της χώρας, που αποτελούν εξάλλου και θέσεις όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Αλ Σίσι

Την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στον τομέα της ενέργειας επαναβεβαίωσαν κατά τη συνάντησή τους ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Αλ Σίσι. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στο εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου και στον στρατηγικό του χαρακτήρα.

Οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν απόλυτη προτεραιότητα την υλοποίηση του εγχειρήματος, την παρακολούθηση του οποίου θα αναλάβουν τα επιτελεία τους. Η συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών που θα μεταφέρει «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και από εκεί στην Ευρώπη, είναι το βασικό θέμα της παρέμβασης που έκανε στη Σύνοδο ΕΕ – Αφρικής στη θεματική στρογγυλή τράπεζα για την Ενεργειακή Μετάβαση, τα Ψηφιακά και τις Μεταφορές.

Διπλωματικός μαραθώνιος στο Μόναχο

Προγραμματισμένες συναντήσεις θα έχει ο πρωθυπουργός στο Μόναχο από το μεσημέρι και μέχρι το βράδυ που θα μιλήσει σε πάνελ μαζί με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και την υπουργό ‘Άμυνας της Γερμανίας Κριστίνε Λάμπρεχτ με θέμα «stemming the illiberal tide: The Global challenge of eroding democracy» («Ανακόπτοντας την Αντιδημοκρατική Παλίρροια: Η παγκόσμια πρόκληση Διάβρωσης της Δημοκρατίας»).

Νωρίτερα θα συναντηθεί με διακομματική αντιπροσωπεία Αμερικανών Γερουσιαστών και Βουλευτών με επικεφαλής τον Γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ σε μια συγκυρία, όπου οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, ενώ το περιφερειακό σχήμα 3+1 παίρνει σάρκα και οστά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ μαζί με τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2021.

Συνάντηση με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας

Ακόμη μία σημαντική συνάντηση του πρωθυπουργού αναμένεται αυτή με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Γκαντζ, στην οποία θα συμμετάσχει και ο υπουργός Εθνικής ‘Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Σε αυτήν πρόκειται σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές να επιβεβαιωθεί το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων, ενώ η συζήτηση θα επικεντρωθεί τόσο στις διεθνείς εξελίξεις όσο και στην επιθετική ρητορική και τους λεονταρισμούς της Τουρκίας.

Ισορροπίες στα Δυτικά Βαλκάνια.

Δύο 24ωρα μετά την επίσκεψη εργασίας στο Βελιγράδι και τη συνάντησή του με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, κατά την οποία ο πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντήσει τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα. Επίσης θα έχει σύντομες επαφές με τον νέο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι και την πρόεδρο του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι .