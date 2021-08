Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του μίνι ανασχηματισμού.

Ο έως σήμερα Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Εύβοια.

Ανασχηματισμός: Το βιογραφικό του Χρήστου Τριαντόπουλου

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος γεννήθηκε το 1980 και κατάγεται από τη Νέα Αγχίαλο (Βόλου) Μαγνησίας, όπου και σπούδασε στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου και στο Γενικό Λύκειο Νέας Αγχιάλου.

Στη συνέχεια σπούδασε οικονομικές επιστήμες (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο του στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές (MSc) από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε το διδακτορικό τίτλο σπουδών του (PhD) πάνω στην πολιτική οικονομία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της εποπτείας, εκπονώντας τμήμα των διδακτορικών του σπουδών, με υποτροφία, στο London School of Economics.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών, βραβεύτηκε, στο πλαίσιο της γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ, από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής της Γερμανίας και την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων (σε Βερολίνο και Αθήνα) για διάκριση σε διαγωνισμό δοκιμίου για το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού Συμποσίου «Προοπτικές της Ευρώπης».

Παράλληλα με τις σπουδές του, έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά σε μία σειρά από πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως (α) το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως βοηθός ερευνητής (2006-2007), (β) το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ερευνητής (2005-2009), και (γ) το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως συνεργάτης ερευνητής (2013-2016). Επιπρόσθετα, το 2014 δραστηριοποιήθηκε ερευνητικά στο School of Business, Management and Economics του University of Sussex ως visiting research fellow για θέματα λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Επαγγελματικά, δραστηριοποιήθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης για θέματα οικονομικής πολιτικής και χρηματοπιστωτικών συστημάτων στη Βουλή των Ελλήνων (2008-2011) και ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης για θέματα οικονομικής ανάλυσης με τον (ελληνικό) The Economist (2008-2011). Το 2011 «διέκοψε» την επαγγελματική και ερευνητική του δραστηριότητα για την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων στο Στρατό Ξηράς.

Την περίοδο 2012-2014 κατείχε συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών με αντικείμενο την παρακολούθηση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, την κατάρτιση -σε συνεργασία με τις υπηρεσίες- του Κρατικού Προϋπολογισμού (Π/Υ 2012, 2013, 2014) και του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ 2013-2016, ΜΠΔΣ 2015-2018), την επεξεργασία της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης (Ν. 4081/2012, Ν. 4111/2013, Ν. 4151/2013, Ν. 4270/2014) και την παρακολούθηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ ήταν υπεύθυνος για θέματα ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ (2014) στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τέλος, για ένα μικρό χρονικό διάστημα το 2013, διετέλεσε και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Από το 2014 είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για θέματα χρηματοπιστωτικής εποπτείας και δημοσιονομικών θεσμών, όπου, παράλληλα με την ερευνητική του δραστηριότητα, (α) ήταν υπεύθυνος για την ανάλυση της διεθνούς και ευρωπαϊκής συγκυρίας του περιοδικού Ελληνική Οικονομία (2015), (β) ήταν μέλος της ομάδας εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το Θεσμικό Πλαίσιο της Δημοσιονομικής Πολιτικής (2015), (γ) είναι υπεύθυνος για την ανάλυση του δημοσίου χρέους στο περιοδικό Οικονομικές Εξελίξεις (2015-), και (δ) είναι μέλος της ομάδας Χρηματοδοτικών Ενισχύσεων Εξωστρέφειας του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (2017-).

Επιπρόσθετα, κατείχε συμβουλευτική θέση στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (2015) -κατά την υπηρεσιακή κυβέρνηση- με εμπλοκή στο θέμα των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των επιπτώσεων από τις αυξημένες προσφυγικές ροές και είναι μέλος -ως εμπειρογνώμονας- της Επιτροπής για τη λειτουργία του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (2013-). Επίσης, το 2016 διετέλεσε εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου με αντικείμενο, κυρίως, την κατάρτιση του προσωπικού.

Από το 2016 διδάσκει οικονομικά και δημόσια οικονομικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, ενώ από το 2017 διδάσκει δημοσιονομική πολιτική στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Είναι συνιδρυτής και επικεφαλής της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις, που αποτελεί, από το 2014, μία πρωτοβουλία πολιτών με σκοπό τη σύνθεση ιδεών, προσεγγίσεων και απόψεων που δύναται να επιτευχθεί και να προκύψει μέσα από τη διάδραση και την ώσμωση όλων όσοι κινούνται στο δημιουργικό και ορθολογικό ευρωπαϊκό χώρο.

Είναι παντρεμένος με τη Βάλια Χαροντάκη και έχουν δύο κόρες, την Νεφέλη και την Δανάη.